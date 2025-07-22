В Киргизии задержали чиновников, помогавших иностранцам получить гражданство

Как выяснилось, работник Узгенского районного суда Ошской области и глава Узгенского районного управления труда, соцобеспечения и миграции за денежное вознаграждение выдавали иностранцам поддельные судебные решения. В них говорилось, что те были рождены в Киргизии и по закону имеют право на получение гражданства страны по упрощенной процедуре.