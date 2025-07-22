В Киргизии задержали чиновников, помогавших иностранцам получить гражданство

Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) задержали двух государственных служащих, которые помогали иностранцам незаконно получать гражданство республики. Об этом во вторник, 22 июля, проинформировала пресс-служба ГКНБ Киргизии.
«Сотрудниками ГКНБ выявлен факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям», — рассказали в ГКНБ.
Как выяснилось, работник Узгенского районного суда Ошской области и глава Узгенского районного управления труда, соцобеспечения и миграции за денежное вознаграждение выдавали иностранцам поддельные судебные решения. В них говорилось, что те были рождены в Киргизии и по закону имеют право на получение гражданства страны по упрощенной процедуре.
В итоге из-за действий чиновников гражданами центральноазиатской республики стали 16 иностранцев, уточнили в ГКНБ.
Задержанными уже предъявили обвинения по двум статьям — «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконная выдача паспорта». Ошский городской суд постановил взять их под стражу на два месяца. Следствие по данному делу продолжается.
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