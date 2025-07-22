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Оппозиция потребовала завести дело на Пашиняна из-за вопроса с церковью

В партии «Дашнакцутюн» указали на планы премьер-министра атаковать Армянскую апостольскую церковь.

Источник: Аргументы и факты

Оппозиционная партия Армении «Дашнакцутюн» потребовала возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его планов осуществить атаку на Армянскую апостольскую церковь. Об этом говорится в сообщении партии в соцсетях.

Представители «Дашнакцутюн» считают, что в намерениях Пашиняна прослеживаются признаки подготовки к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, отметили в партии, политика можно привлечь к ответственности за применение насилия или угрозы его применения, захват в заложники католикоса всех армян, подстрекательства к массовым беспорядкам.

«Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а от полиции и Службы национальной безопасности — предотвратить подготовку главой исполнительной власти тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым не становясь соучастниками масштабного беззакония», — подчеркнули в «Дашнакцутюн».

Уточним, в воскресенье, 20 июля, Пашинян намекнул на планы провести в монастырском комплексе Эчмиадзин (город Вагаршапат), где находится духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов. В самой церкви преобладает мнение о том, что премьер-министр собирается организовать очередное посягательство против Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Отношения между армянскими властями и апостольской церковью обострились еще в конце мая, когда Пашинян оскорбительно высказался в адрес последней. В Кремле отметили, что не собираются вмешиваться в ситуацию, так как это внутреннее дело Армении.

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