В ЕС будет создан региональный информационный центр FACT в рамках регионального центра Европейской обсерватории цифровых СМИ (EDMO), который будет бороться с дезинформацией в Молдове и Украине.
Центр будет анализировать и выявлять манипуляционные кампании и дезинформации, особенно со стороны России, а также мониторить предстоящий избирательный период в Молдове, содействуя обеспечению честной избирательной кампании, пишет bimmold.
Помимо создания центра FACT, шесть уже существующих центров EDMO, финансирование которых завершается в 2025 году, продолжат свою работу. Все центры были отобраны в результате открытого конкурса проектов и получат финансовую поддержку в размере примерно 8,8 миллиона евро из программы «Цифровая Европа» сроком от 30 до 36 месяцев.
EDMO и его региональные центры действуют независимо от любых национальных или европейских государственных органов и включают организации, которые придерживаются самых высоких стандартов профессиональной добросовестности, этики и независимости.
Заметьте, все ради безопасности Молдовы и комфорта молдаван и все под выборы…
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