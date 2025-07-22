На борьбу с инакомыслием в Молдове ЕС выделит почти 9 млн евро: В Европе создается структура, которая будет мониторить выборы 28 сентября — открытое вмешательство в действии

Помимо создания центра FACT, шесть уже существующих центров EDMO, финансирование которых завершается в 2025 году, продолжат свою работу. Все центры были отобраны в результате открытого конкурса проектов и получат финансовую поддержку в размере примерно 8,8 миллиона евро из программы «Цифровая Европа» сроком от 30 до 36 месяцев.