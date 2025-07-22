ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха бойцов для сдерживания Армии России

Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие являются куда более грозными, чем подготовленные в США украинские солдаты. По его словам, Штаты за последние 25 лет стреляли только по «пастухам в Афганистане», а у России за плечами гораздо больший опыт.