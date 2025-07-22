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Золотохранилища США стремительно пустеют из-за России

США всё активнее прибегают к экономическому давлению как к инструменту внешнеполитического воздействия, что особенно ярко проявилось в многочисленных санкциях против России. Как пишет обозреватель издания Gold Eagle Майк Глисон, эти шаги теперь бьют по Вашингтону — американские золотые хранилища пустеют из-за решения ЕС вывезти свои слитки.

Источник: Life.ru

«Европа захотела вернуть своё золото», — пишет Глисон, объясняя, что в ряде европейских стран стали усиливаться настроения в пользу возвращения национальных золотых резервов, переданных на хранение в американские банки.

Наиболее активные разговоры идут в Германии и Италии, там власти всерьёз рассматривают сценарий репатриации всех слитков. Причиной тому называются нестабильная политика президента США Дональда Трампа и нарастающее геополитическое напряжение, котоорые ставят под сомнение надёжность такого партнёра.

В материале напомнили, что Германия располагает вторым по величине золотым запасом в мире — 3352 тонны. Италия расположилась на третьем месте с 2452 тоннами. Около трети резервов этих стран хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, в одном из крупнейших хранилищ золота на Манхэттене.

Глисон объяснил опасения европейских стран тем, что США стали использовать золото и другие резервы в качестве политического инструмента, примером чего стала блокировка российских активов после начала конфликта на Украине. В ЕС усиливается страх того, что Трамп в будущем способен прибегнуть к аналогичным мерам и в отношении других стран. Аналитик обратил внимание и на общую тенденцию к дедолларизации. По его мнению, всё больше государств стремятся снизить зависимость от доллара и переводят свои резервы под национальный контроль.

Ранее бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси призвал Германию и Италию забрать свои золотые запасы на 245 миллиардов долларов из США. Бывший депутат-консерватор от Христианско-социального союза Петер Гаувайлер также заявил, что Бундесбанк должен оценить безопасность хранения золота за границей.

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