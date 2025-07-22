Золотохранилища США стремительно пустеют из-за России

Глисон объяснил опасения европейских стран тем, что США стали использовать золото и другие резервы в качестве политического инструмента, примером чего стала блокировка российских активов после начала конфликта на Украине. В ЕС усиливается страх того, что Трамп в будущем способен прибегнуть к аналогичным мерам и в отношении других стран. Аналитик обратил внимание и на общую тенденцию к дедолларизации. По его мнению, всё больше государств стремятся снизить зависимость от доллара и переводят свои резервы под национальный контроль.