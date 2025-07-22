Социалисты: режим PAS довел население Молдовы до нищеты

За это время государство не выполнило свое конституционное обязательство — обеспечить гражданам достойную жизнь, заявил Мудряк. В качестве примера он привел двукратный рост цен на хлеб в 2022 году, который, несмотря на снижение стоимости топлива и электроэнергии, так и не вернулся к прежним значениям. Был отменен и перечень социально значимых продуктов с ограниченной торговой надбавкой.
Государство обязано обеспечивать не только информационную безопасность, но и продовольственную. А если оно не может этого сделать, это уже кризис.
Власть не намерена защищать и местных производителей, отметил Мудряк. Так, в 2021 году была отменена норма, обязывающая торговые сети выделять половину места под отечественные товары. В результате внутренний рынок, особенно продуктовый, был «захвачен импортом».
Сегодня 85% продуктов питания на полках — импортные. Мы стали страной, которая экспортирует сырье и ввозит переработанные товары.
Он подчеркнул необходимость возвращения контроля над внутренним рынком.
Если не вернуть внутренний рынок, мы окончательно потеряем контроль над экономикой.
Депутат также обвинил парламентское большинство PAS в игнорировании предложения оппозиции и блокировании всяческих попыток обсудить меры поддержки производителей и потребителей. Он назвал это «монополистским управлением парламентом» и заверил, что БКС продолжит добиваться принятия законопроектов в интересах граждан и аграрного сектора.