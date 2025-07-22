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Социалисты: режим PAS довел население Молдовы до нищеты

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Депутаты-социалисты обвинили власти Молдовы в том, что те игнорируют отечественного производителя, а население довели до нищеты, об этом на брифинге в понедельник заявил народный избранник от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Раду Мудряк, представляя итоги работы фракции за четыре года.

Источник: Sputnik.md

За это время государство не выполнило свое конституционное обязательство — обеспечить гражданам достойную жизнь, заявил Мудряк. В качестве примера он привел двукратный рост цен на хлеб в 2022 году, который, несмотря на снижение стоимости топлива и электроэнергии, так и не вернулся к прежним значениям. Был отменен и перечень социально значимых продуктов с ограниченной торговой надбавкой.

Государство обязано обеспечивать не только информационную безопасность, но и продовольственную. А если оно не может этого сделать, это уже кризис.

подчеркнул народный избранник

Власть не намерена защищать и местных производителей, отметил Мудряк. Так, в 2021 году была отменена норма, обязывающая торговые сети выделять половину места под отечественные товары. В результате внутренний рынок, особенно продуктовый, был «захвачен импортом».

Сегодня 85% продуктов питания на полках — импортные. Мы стали страной, которая экспортирует сырье и ввозит переработанные товары.

отметил народный избранник

Он подчеркнул необходимость возвращения контроля над внутренним рынком.

Если не вернуть внутренний рынок, мы окончательно потеряем контроль над экономикой.

отметил Мудряк

Депутат также обвинил парламентское большинство PAS в игнорировании предложения оппозиции и блокировании всяческих попыток обсудить меры поддержки производителей и потребителей. Он назвал это «монополистским управлением парламентом» и заверил, что БКС продолжит добиваться принятия законопроектов в интересах граждан и аграрного сектора.