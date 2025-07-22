Социалисты: режим PAS довел население Молдовы до нищеты

За это время государство не выполнило свое конституционное обязательство — обеспечить гражданам достойную жизнь, заявил Мудряк. В качестве примера он привел двукратный рост цен на хлеб в 2022 году, который, несмотря на снижение стоимости топлива и электроэнергии, так и не вернулся к прежним значениям. Был отменен и перечень социально значимых продуктов с ограниченной торговой надбавкой.