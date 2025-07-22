Путин наградил орденом Почета главу свердловского парламента Людмилу Бабушкину

Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент с 2011 года. За время работы она стала инициатором десятков социально значимых законов, которые улучшают уровень жизни самых незащищенных категорий населения. Помимо законодательной работы Людмила Бабушкина активно взаимодействует с избирателями, в том числе, в родном Богдановическом избирательном округе, поддерживает общественные организациии. Спикер свердловского парламента несколько раз лично выезжала в ДНР, доставляя гуманитарные грузы для жителей Донбасса и российских военных на СВО. Глава заксобрания активно укрепляет межпарламентские связи и взаимодействует с палатами Федерального Собрания РФ.