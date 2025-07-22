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Путин наградил орденом Почета главу свердловского парламента Людмилу Бабушкину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин присвоил орден Почета председателю Законодательного Собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Источник: Reuters

«За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Почета Бабушкину Людмилу Валентиновну — председателя Законодательного Собрания Свердловской области», — гласит текст документа.

Указ подписан 21 июля 2025 года.

Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент с 2011 года. За время работы она стала инициатором десятков социально значимых законов, которые улучшают уровень жизни самых незащищенных категорий населения. Помимо законодательной работы Людмила Бабушкина активно взаимодействует с избирателями, в том числе, в родном Богдановическом избирательном округе, поддерживает общественные организациии. Спикер свердловского парламента несколько раз лично выезжала в ДНР, доставляя гуманитарные грузы для жителей Донбасса и российских военных на СВО. Глава заксобрания активно укрепляет межпарламентские связи и взаимодействует с палатами Федерального Собрания РФ.