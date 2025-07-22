Путин наградил вице-премьера РТ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Татарстана и полномочного представителя республики в РФ Равиля Ахметшина орденом Александра Невского.
Награда вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Равилю Ахметшину 65 лет. С 2010 года он является полпредом Татарстана в России, а с 2013-го — также заместителем премьер-министра республики. До начала работы в правительстве республики Ахметшин более 30 лет служил в ОВД Казани и Москвы, дослужился до звания генерал-майора милиции.
Ранее он был удостоен ордена Почета, ордена «Дуслык», ряда ведомственных наград и благодарностей, включая медаль Минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и медаль «Участнику специальной военной операции».