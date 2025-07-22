Зеленский начал дерзко предъявлять ЕС из-за 150 млрд евро

Еврокомиссия действительно может побудить страны — члены ЕС использовать общеевропейский кредитный фонд объёмом 150 миллиардов евро для помощи Украине. Но там говорят, что Евросоюз не имеет юридических оснований напрямую пустить эти средства из своего бюджета для закупок вооружения у США для Киева. А вот президент США Дональд Трамп договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия на Украину за счёт европейских стран. Правда, сказать странах ЕС об этом они забыли.