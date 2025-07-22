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В США раскрыли, почему Трамп начал угрожать России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал угрожать Российской Федерации из-за своей жены Мелании, сообщает Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал угрожать Российской Федерации из-за своей жены Мелании, сообщает Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — приводит издание слова американского политика.

По его словам, супруга хозяина Белого дома каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.

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