Израиль перешел в наступление на суше и в воздухе

Израиль начинает воздушное и наземное наступление на Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. Военные наносят удары по относительно не пострадавшему от войны ключевому гуманитарному центру — после того как палестинцам было приказано покинуть его.
Израиль начал масштабные воздушные налеты и наземную операцию в Газе, нацелившись на Дейр-эль-Балах, главный центр гуманитарной помощи на опустошенной палестинской территории, на фоне срочных предупреждений об усилении голода в прибрежной полосе, отмечает The Guardian.
Последнее нападение произошло на следующий день после того, как израильские военные нанесли самый большой за 21 месяц удар по отчаявшимся палестинцам, нуждающимся в продовольственной помощи: по меньшей мере 85 человек погибли в воскресенье в ходе ставшей почти ежедневной бойни.
Очевидцы рассказали о массированных авиаударах, нанесенных ночью в Дейр-эль-Балахе, последнем оставшемся районе Газы, который не пострадал от значительных военных действий и который переполнен палестинцами, перемещенными из других районов сектора.
По словам местных медиков, в результате танкового обстрела в этом районе пострадали жилые дома и мечети, в результате чего погибли по меньшей мере три палестинца и еще несколько получили ранения, в то время как Всемирная организация здравоохранения заявила, что ее здания подверглись нападению.
В своем ежедневном отчете министерство здравоохранения Газы сообщило, что по меньшей мере 130 палестинцев были убиты и более 1000 ранены в результате израильских обстрелов и военных ударов по территории за последние 24 часа, что является одним из самых высоких показателей за последние недели.
Рано утром во вторник органы здравоохранения сообщили, что по меньшей мере 12 палестинцев были убиты и десятки ранены, когда израильские танки обстреляли палатки, в которых размещались перемещенные лица, в лагере Аль-Шати в западной части города Газа. От Израиля пока не поступало комментариев, отмечает The Guardian.
В понедельник даже Великобритания и 27 других стран подписали письмо с резкой критикой, в котором осудили убийство израильскими военными сотен палестинцев, которые в последние недели искали пропитание, и призвали к немедленному прекращению конфликта.
«Вызывает ужас тот факт, что более 800 палестинцев были убиты, когда они обращались за помощью. Отказ израильского правительства в предоставлении необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлем. Израиль должен выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву», — говорится в письме.
Израильские источники сообщили, что ранее армия не входила в Дейр-эль-Балах, поскольку подозревала, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из оставшихся 50 заложников, находящихся в плену в Газе, живы, напоминает The Guardian.
Израиль возобновил наступление, несмотря на сообщения СМИ о том, что израильские официальные лица считают, что ХАМАС близок к соглашению о прекращении огня.
Последнее израильское нападение последовало за приказами о принудительной эвакуации от 50 000 до 80 000 человек из Дейр-эль-Балаха, расположенного в центре сектора Газа, в результате чего почти 88% территории было эвакуировано в соответствии с такими приказами.
«В соответствии с этим последним распоряжением, площадь сектора Газа, на который распространяются приказы о перемещении или который находится в пределах милитаризованных Израилем зон, увеличилась до 87,8%, в результате чего 2,1 миллиона гражданских лиц оказались зажатыми на фрагментированных 12% территории сектора, где основные службы не работают», — говорится в заявлении ООН, опубликованном ее Управлением по координации гуманитарных действий.
Учитывая растущую угрозу массового голода, агентство подчеркнуло важность Дейр-эль-Балаха для того, что еще оставалось от усилий по оказанию международной помощи. Там расположены склады, медицинские клиники и ключевая опреснительная установка, обслуживающая южную часть сектора Газа. «Любой ущерб, нанесенный этой инфраструктуре, будет иметь опасные для жизни последствия», — добавили в агентстве.
БАПОР, агентство ООН по делам беженцев, занимающееся палестинцами, заявило в понедельник, что получает отчаянные сообщения из Газы, предупреждающие о голоде, в том числе от своих собственных сотрудников, в связи с резким ростом цен на продовольствие. «Между тем, в непосредственной близости от Газы на складах БАПОР хранится продовольствие, которого хватит для всего населения более чем на три месяца. Снимите осаду и позвольте помощи поступать безопасно и в больших объемах», — говорится в сообщении.
Израильские военные заявили, что во время нынешнего конфликта они не входили в районы Дейр-эль-Балаха, подпадающие под действие приказа об эвакуации, и что они продолжают «действовать с большими силами, чтобы уничтожить возможности противника и террористическую инфраструктуру в этом районе».
Глубокая обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе была подчеркнута сообщениями врачей о том, что за последние 24 часа более десятка палестинцев умерли от голода. «Девятнадцать человек, включая детей, умерли от голода, — сообщил Британской вещательной корпорации Халиль аль-Дакран, представитель больницы “Аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе. — Больницы больше не могут обеспечивать питанием пациентов и персонал, многие из которых физически не могут продолжать работать из-за сильного голода. Больницы не могут предоставить ни одной бутылочки молока детям, страдающим от голода, потому что на рынке закончились все детские смеси».
В южной части Газы министерство здравоохранения сообщило, что в понедельник израильское подразделение под прикрытием задержало Марвана Аль-Хамса, главу полевых госпиталей Газы, в ходе рейда, в результате которого был убит местный журналист и ранен еще один человек возле полевого медицинского учреждения, находящегося в ведении Международного комитета Красного Креста.
По данным Всемирной продовольственной программы, десятки палестинцев, собравшихся в воскресенье за мукой, были убиты после того, как колонна из 25 грузовиков с продовольственной помощью въехала в Газу. «Вскоре после прохождения последнего контрольно-пропускного пункта… колонна столкнулась с большими толпами гражданских лиц, с нетерпением ожидавших доступа к крайне необходимым продуктам питания», — сообщило агентство. "Когда колонна приблизилась, окружавшая ее толпа попала под огонь израильских танков, снайперов и других орудий.
Израильские военные признали факт стрельбы, но заявили, что они произвели «предупредительные выстрелы, чтобы устранить непосредственную угрозу, исходящую от войск». В заявлении говорится, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что заявленные цифры потерь были завышены, и что они «определенно не нацелены намеренно на грузовики с гуманитарной помощью».
Последние израильские атаки в секторе Газа были совершены после того, как представитель службы безопасности йеменской группировки хуситов заявил, что в понедельник Израиль нанес удар по порту Ходейда, разрушив док, который был восстановлен после того, как он был поврежден в ходе предыдущих атак.