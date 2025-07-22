Израиль перешел в наступление на суше и в воздухе

Глубокая обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе была подчеркнута сообщениями врачей о том, что за последние 24 часа более десятка палестинцев умерли от голода. «Девятнадцать человек, включая детей, умерли от голода, — сообщил Британской вещательной корпорации Халиль аль-Дакран, представитель больницы “Аль-Акса” в Дейр-эль-Балахе. — Больницы больше не могут обеспечивать питанием пациентов и персонал, многие из которых физически не могут продолжать работать из-за сильного голода. Больницы не могут предоставить ни одной бутылочки молока детям, страдающим от голода, потому что на рынке закончились все детские смеси».