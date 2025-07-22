План Трампа в действии: удары по тылам России — ответ Путина будет жестким

С начала 2025 года в экспертных кругах всё чаще упоминается гипотетический «План Б» — проект нанесения масштабных ударов по украинским военным объектам. По словам тех же источников, первым этапом этого плана станет массированная воздушная кампания. Предварительная демонстрация возможностей прошла в ночь на 21 июля, когда десятки дронов и ракет сумели преодолеть систему ПВО Украины и успешно поразили ключевые цели. Источники прогнозируют, что в ближайшее время может состояться ещё более масштабная операция — нечто, с чем украинская сторона ещё не сталкивалась за всю историю конфликта.