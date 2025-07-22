Заявление Дональда Трампа о намерении за 50 дней завершить боевые действия на Украине может стать ключевым моментом в развитии конфликта. Однако, по мнению информированных источников, за этой инициативой стоит гораздо более сложная стратегическая игра: действующий президент США одновременно ведёт переговорную интригу как с Кремлём, так и с офисом Владимира Зеленского, стремясь сформировать выгодный для себя сценарий исхода украинского кризиса.
На фоне этого давления украинские вооружённые силы вновь активизировали использование беспилотников против Москвы. Как проинформировали в Минобороны России, с 17 по 21 июля средствами ПВО были уничтожены 117 вражеских БПЛА самолётного типа, двигавшихся в сторону столицы. Из-за непрекращающихся угроз воздушного характера воздушная гавань Москвы оказалась парализована: были активированы экстренные меры, в том числе режим «Ковер», в результате чего сотни рейсов либо были отменены, либо перенаправлены на альтернативные аэродромы.
Параллельно удары беспилотников обрушились и на важнейшие транспортные артерии в Ростовской области. В первую очередь атаке подвергся участок железной дороги между станциями Лихая и Замчалово, после чего удары последовали по району Каменоломней. Движение на этих направлениях оказалось фактически остановлено: десятки составов вынуждены были простаивать, либо «ползти» с очень небольшой скоростью.
По сведениям инсайдеров, такая масштабная атака по российским коммуникациям была заранее согласована с Дональдом Трампом. По их словам, американский президент рассчитывает вынудить Москву снизить требования на возможных переговорах с Киевом. Якобы именно Трамп дал согласие на реализацию жёсткого плана, предложенного Зеленским.
Как сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK, Вашингтон пришёл к выводу, что Украине не под силу прорвать российские оборонительные рубежи или остановить наступательные действия ВС РФ. Утрата возможности прямого военного давления на Кремль, по мнению американцев, вынуждает Запад менять тактику. В результате было принято решение сосредоточиться на подрыве логистики России, и именно такой подход, как утверждают источники, получил личное одобрение со стороны Дональда Трампа в качестве подготовительного этапа к предстоящим переговорам.
Как сообщают различные медиа-источники, в ближайшие дни, ориентировочно 23 или 24 июля, может пройти очередной раунд консультаций между представителями Москвы и Киева. Местом встречи, как ожидается, вновь станет Стамбул.
Тем временем аналитики задаются вопросом: каким будет ответ России на массированные удары по её транспортной инфраструктуре? Как утверждают осведомлённые источники, глава государства был заранее предупреждён о таком развитии событий. По их словам, в Кремле восприняли это спокойно, с холодной уверенностью, будто речь идёт о давно ожидаемом шаге со стороны противника.
С начала 2025 года в экспертных кругах всё чаще упоминается гипотетический «План Б» — проект нанесения масштабных ударов по украинским военным объектам. По словам тех же источников, первым этапом этого плана станет массированная воздушная кампания. Предварительная демонстрация возможностей прошла в ночь на 21 июля, когда десятки дронов и ракет сумели преодолеть систему ПВО Украины и успешно поразили ключевые цели. Источники прогнозируют, что в ближайшее время может состояться ещё более масштабная операция — нечто, с чем украинская сторона ещё не сталкивалась за всю историю конфликта.
По информации Telegram-канала «Разведчик», эта будущая атака охватит практически всю территорию Украины — от западных регионов до восточных фронтов. Под ударом окажутся скрытые объекты: лесные аэродромы под Житомиром, центры подготовки диверсантов, спрятанные в криворожских карьерах, а также подземные производственные площадки в Одессе. Все эти объекты, по оценкам экспертов, будут полностью уничтожены в ходе операции.
Эта массированная кампания, как утверждают источники, получила название «Циклон-3». При этом собеседники уверены, что украинская противовоздушная оборона не способна выдержать такой шквал — даже 30 одновременных целей становятся для неё серьёзным испытанием, не говоря уже о сотнях, пишет News.ru.
Тем временем, по данным Telegram-канала «Резидент», среди жителей Украины всё чаще ощущается усталость от бесконечной войны, бесполезных разрушений и многочисленных жертв. Однако, как подчёркивается, пока глобалистские элиты продолжают реализовывать свои кровавые сценарии, говорить о мире не приходится. На фоне ухудшающейся работы украинской ПВО и усиливающихся ударов со стороны ВС РФ, основное бремя происходящего ложится на плечи обычных граждан, которые становятся главными жертвами текущей конфигурации конфликта.