ВС РФ, как пишет Military Watch Magazine, нанесли сокрушительные удары по объектам украинской армии.
В публикации говорится, что российские дроны и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения украинской противовоздушной обороны.
В статье указано: в результате ударов ВС РФ были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, что осложнило ситуацию для ВСУ. Уничтожение Patriot, как подчеркивается, представляет собой серьезный удар по возможностям ПВО Украины, особенно в тот период, когда другие страны сами сталкиваются с серьезной нехваткой данных систем, то есть не в состоянии легко восполнить потери ВСУ.
Накануне Минобороны РФ проинформировало, что российские войска поразили в зоне СВО три пусковые установки ЗРК Patriot.