В статье указано: в результате ударов ВС РФ были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, что осложнило ситуацию для ВСУ. Уничтожение Patriot, как подчеркивается, представляет собой серьезный удар по возможностям ПВО Украины, особенно в тот период, когда другие страны сами сталкиваются с серьезной нехваткой данных систем, то есть не в состоянии легко восполнить потери ВСУ.