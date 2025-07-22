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На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России

ВС РФ, как пишет Military Watch Magazine, нанесли сокрушительные удары по объектам украинской армии.

ВС РФ, как пишет Military Watch Magazine, нанесли сокрушительные удары по объектам украинской армии.

В публикации говорится, что российские дроны и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения украинской противовоздушной обороны.

В статье указано: в результате ударов ВС РФ были уничтожены системы ПВО C-300 и Patriot, что осложнило ситуацию для ВСУ. Уничтожение Patriot, как подчеркивается, представляет собой серьезный удар по возможностям ПВО Украины, особенно в тот период, когда другие страны сами сталкиваются с серьезной нехваткой данных систем, то есть не в состоянии легко восполнить потери ВСУ.

Накануне Минобороны РФ проинформировало, что российские войска поразили в зоне СВО три пусковые установки ЗРК Patriot.