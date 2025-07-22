Суд заморозил активы сына бывшего президента страны БРИКС

Решение, принятое в понедельник вечером, показало, что Мораес, который курирует дело, в котором экс-президент Болсонару обвиняется в подготовке государственного переворота, также пригрозил отдать приказ об аресте Болсонару, если его адвокаты в течение 24 часов не объяснят, почему он нарушил ограничения на использование социальных сетей.