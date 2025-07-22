Суд заморозил активы сына бывшего президента страны БРИКС

Судья Верховного суда Бразилии распорядился заморозить счета и активы третьего сына бывшего президента Жаира Болсонару, Эдуарду Болсонару, сообщил последний в социальных сетях.
Эдуарду Болсонару, бразильский конгрессмен, который был в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой для своего отца, заявил в понедельник, что это решение было «очередным произвольным» решением судьи Александра де Мораеса.
Телеканал CNN Brasil сообщил, что конфиденциальное решение Мораеса было обнародовано в субботу в рамках расследования поведения Эдуардо Болсонару в США.
Как напоминает The Guardian, Дональд Трамп связал введение высоких тарифов на бразильские товары с тем, что президент США называет «охотой на ведьм» против бывшего президента Бразилии.
Решение, принятое в понедельник вечером, показало, что Мораес, который курирует дело, в котором экс-президент Болсонару обвиняется в подготовке государственного переворота, также пригрозил отдать приказ об аресте Болсонару, если его адвокаты в течение 24 часов не объяснят, почему он нарушил ограничения на использование социальных сетей.
Мораес в пятницу приказал Болсонару носить браслет на лодыжке и запретил ему пользоваться социальными сетями, среди прочих мер, которые позже были поддержаны судебной коллегией, в связи с обвинениями в том, что он добивался вмешательства Трампа.
Болсонару назвал решение Мораеса запретить ему пользоваться социальными сетями «трусостью», заявив агентству Reuters, что он намерен продолжать взаимодействовать с прессой, чтобы его голос был услышан.
В понедельник Мораес заявил, что Болсонару нарушил постановление верховного суда, общаясь с журналистами ранее в тот же день, после встречи с союзниками в бразильском конгрессе.
Этот момент, когда Болсонару впервые публично продемонстрировал свой браслет на лодыжке, наступил через несколько часов после того, как Мораес опубликовал разъяснение к пятничному постановлению, в котором говорилось, что использование социальных сетей Болсонару включает в себя использование через третьих лиц.
Мораес в своем решении приложил скриншоты нескольких постов в социальных сетях, в том числе в новостных изданиях, на которых было видно, как Болсонару «демонстрирует электронное устройство мониторинга, произнося речь для показа на цифровых платформах».
Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе назвал судебные распоряжения Мораеса «политической охотой на ведьм», отреагировав в пятницу немедленным аннулированием виз для «Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников».
Судебное преследование Болсонару The Guardian называет дополнительным доказательством того, что тактика Трампа приводит к обратным результатам в Бразилии, усугубляя проблемы для его идеологического союзника и укрепляя общественную поддержку непокорного левого правительства.
За несколько часов до вызова адвокатов Болсонару судья Мораес вынес постановление, в котором возник вопрос о том, разрешено ли лидеру правых общаться с журналистами.
«Очевидно, что трансляция, ретрансляция или распространение аудио, видео или стенограмм интервью на любой сторонней платформе социальных сетей запрещены», — отметил судья в разъяснении пятничного постановления.
Эта мера вызвала споры в Бразилии относительно масштабов судебного решения.
В понедельник Болсонару отменил интервью одному из новостных агентств, которое должно было транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.