Солдат воюющей страны обвинили в ударах по объектам ВОЗ

В серии постов в соцсетях рано утром во вторник Уиттолл сказал, что на территории наблюдаются «смертельные условия» и что «смерть и страдания можно предотвратить. И если это можно предотвратить, но это все еще происходит, то это наводит меня на мысль, что это сделано намеренно».