Солдат воюющей страны обвинили в ударах по объектам ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в понедельник израильские военные атаковали резиденцию ее персонала и главный склад в Дейр-эль-Балахе, поставив под угрозу ее деятельность в Газе.
ВОЗ сообщила, что резиденция ее сотрудников трижды подвергалась нападениям, причем авиаудары вызвали пожар и значительный ущерб, а также поставили под угрозу персонал и их семьи, включая детей.
В понедельник, пишет The Guardian, израильские танки впервые вошли в южный и восточный районы Дейр-эль-Балаха, район, где, по словам израильских источников, по мнению военных, могут содержаться заложники. По словам местных медиков, в результате танкового обстрела в этом районе пострадали жилые дома и мечети, в результате чего по меньшей мере трое палестинцев погибли и еще несколько получили ранения.
В своем ежедневном сообщении министерство здравоохранения Газы сообщило в понедельник, что по меньшей мере 130 палестинцев были убиты и более 1000 ранены в результате израильских обстрелов и военных ударов по территории за последние 24 часа, что считается одним из самых высоких показателей за последние недели.
«Израильские военные вошли в помещение, вынудив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону аль-Маваси в условиях активного конфликта. На сотрудников мужского пола и членов их семей надели наручники, раздели, допросили на месте и проверили под дулом пистолета», — говорится в сообщении ВОЗ.
Двое сотрудников ВОЗ и два члена их семей были задержаны, говорится в сообщении в соцсетях. Позже трое были освобождены, в то время как один сотрудник оставался под стражей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: «ВОЗ требует немедленного освобождения задержанных сотрудников и защиты всего ее персонала».
Дейр-эль-Балах переполнен палестинцами, перемещенными за более чем 21 месяц войны в Газе, сотни из которых бежали на запад или юг после того, как Израиль отдал приказ об эвакуации, заявив, что он стремится уничтожить инфраструктуру и объекты группировки боевиков ХАМАС, пишет The Guardian.
Но этот район также является главным центром гуманитарной помощи на разрушенной территории, и представители здравоохранения Газы предупредили о возможных «массовых смертях» от голода в ближайшие дни.
ВОЗ описывает сектор здравоохранения в Газе как находящийся «на грани срыва» из-за нехватки топлива, медикаментов и частых массовых жертв израильских атак. ВОЗ сообщила, что ее главный склад, расположенный в зоне эвакуации, был поврежден в воскресенье в результате нападения, которое привело к взрывам и пожару внутри. Организация заявила, что останется в Дейр-эль-Балахе и расширит свои операции, несмотря на нападения.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик, который ранее сообщил, что были обстреляны два гостевых дома ООН, заявил, что нападения произошли, «несмотря на то, что стороны были проинформированы о расположении помещений ООН, которые являются неприкосновенными. Эти объекты, как и все гражданские объекты, должны быть защищены, независимо от приказов об эвакуации».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был потрясен ускоряющимся ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, «где рушатся последние связи, поддерживающие жизнь людей», — сказал Дюжаррик.
«Израиль обязан разрешать и содействовать всеми имеющимися в его распоряжении средствами оказанию гуманитарной помощи Организацией Объединенных Наций и другими гуманитарными организациями», — сказал он.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что местный глава агентства в Газе Джонатан Уиттолл решил остаться в Дейр-эль-Балахе. На прошлой неделе Израиль заявил, что не будет продлевать визу Уиттоллу после августа, заявив, что он предвзято относится к Израилю.
В серии постов в соцсетях рано утром во вторник Уиттолл сказал, что на территории наблюдаются «смертельные условия» и что «смерть и страдания можно предотвратить. И если это можно предотвратить, но это все еще происходит, то это наводит меня на мысль, что это сделано намеренно».
Житель Дейр-эль-Балаха, 48-летний Абдулла Абу Салим, рассказал AFP в понедельник, что «ночью мы слышали мощные взрывы, сотрясающие район, как будто это было землетрясение». По его словам, это произошло «из-за артиллерийского обстрела юго-центральной части Дейр-эль-Балаха и юго-восточного района».
Представитель агентства гражданской обороны Газы Махмуд Бассал сообщил агентству AFP, что оно «получило звонки от нескольких семей, оказавшихся в ловушке в районе Аль-Барака в Дейр-эль-Балахе из-за обстрела израильскими танками».
Рано утром во вторник органы здравоохранения сообщили, что по меньшей мере 12 палестинцев были убиты и десятки ранены, когда израильские танки обстреляли палатки, в которых проживали семьи перемещенных лиц, в лагере Аль-Шати в западной части города Газа.