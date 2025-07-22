Чудом спаслись: причиной пожара в самолете назвали батарею в пауэр-банке

Ранее агентство выпустило предупреждение о полетах с устройствами, работающими на батарейках, призвав пассажиров надежно упаковывать их. Устройства с батарейным питанием, такие как ноутбуки и фотоаппараты, можно сдавать в зарегистрированный багаж, если они полностью выключены, но запасные аккумуляторы и блоки питания всегда следует класть только в ручную кладь, сообщили в Casa.