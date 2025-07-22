Чудом спаслись: причиной пожара в самолете назвали батарею в пауэр-банке

Предположительно, причиной пожара в багажном отделении в салоне выполнявшего рейс самолета авиакомпании Virgin Australia стала литиевая батарея в пауэр-банке. Рейс Сидней — Хобарт благополучно приземлился в понедельник после того, как в ручной клади пассажира произошел небольшой пожар.
Предполагается, что причиной пожара, вспыхнувшего на рейсе авиакомпании Virgin Australia, следовавшем из Сиднея в Хобарт, стал аккумулятор, который находился в ручной клади пассажира, что побудило авиакомпанию рассмотреть возможность внесения изменений в свою политику в отношении аккумуляторных батарей, пишет The Guardian.
Самолет авиакомпании Virgin, выполнявший рейс VA1528, совершал посадку в Хобарте в понедельник, когда в багажном отделении над головами пассажиров начался пожар, сообщил представитель авиакомпании.
На видео, снятом на борту, опубликованном онлайн-изданием новостей Pulse Tasmania, видно, как стюардесса использует огнетушитель, в то время как пассажиры пытаются помочь потушить возгорание бутылками с водой.
Представитель Virgin сообщил, что бортпроводники потушили пожар до того, как самолет приземлился, а пожарные на земле достали сумку из камеры хранения.
«Безопасность всегда является нашим главным приоритетом», — сказали они. «Мы высоко ценим быструю и профессиональную реакцию нашего летного и кабинного экипажей, а также поддержку пожарных Airservices Australia».
Никто из летного состава или пассажиров не пострадал, констатирует The Guardian.
Главный операционный директор аэропорта Хобарт Мэтт Кокер сообщил, что все пассажиры благополучно высадились из самолета, а один человек был осмотрен парамедиками с подозрением на отравление дымом.
Компания Virgin расследует инцидент совместно с регулирующими органами — Австралийским бюро транспортной безопасности (ATSB) и Управлением безопасности гражданской авиации (Casa).
Запасные литиевые батареи, включая блоки питания, обычно разрешается провозить в самолетах только в ручной клади из-за опасности возгорания, напоминает The Guardian.
Компания Virgin заявила, что расследование может привести к другим изменениям в политике использования аккумуляторных батарей, «чтобы обеспечить безопасность наших гостей и членов команды».
По данным Casa, среднестатистический пассажир в Австралии путешествует как минимум с четырьмя перезаряжаемыми литиевыми аккумуляторами.
Ранее агентство выпустило предупреждение о полетах с устройствами, работающими на батарейках, призвав пассажиров надежно упаковывать их. Устройства с батарейным питанием, такие как ноутбуки и фотоаппараты, можно сдавать в зарегистрированный багаж, если они полностью выключены, но запасные аккумуляторы и блоки питания всегда следует класть только в ручную кладь, сообщили в Casa.
Агентство заявило, что батареи и блоки питания могут закоротиться, перегреться и загореться во время полета, а возгорание литий-ионных аккумуляторов может быть очень трудно потушить.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) сообщила, что в 2022 году количество зарегистрированных инцидентов, связанных с литий-ионными батареями, увеличилось на 92% по сравнению с 2020 годом, отмечает Casa.
В январе все 169 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы из самолета Airbus, который приземлился на взлетно-посадочной полосе в Южной Корее после того, как он загорелся перед взлетом, напоминает The Guardian. По сообщениям, следователи полагали, что пожар, уничтоживший самолет, был вызван неисправностью блока питания.
Несколько авиакомпаний ужесточили свои правила полетов с литиевыми батареями из-за риска возникновения пожаров, в том числе Singapore Airlines, которая запретила пассажирам использовать аккумуляторы во время полетов.