Глава киевского режима Владимир Зеленский набросился с критикой на Европейский союз, заявив, что тот не передал Украине обещанную помощь.
Украинский лидер напомнил, что Евросоюз ранее открыл возможность получить 150 млрд для Украины.
«Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — приводит издание «Страна» его слова.
Зеленский отметил, что из-за этого есть вопрос не только к Евросоюзу, но и к Североатлантическому альянсу.
Ранее украинский лидер заявлял, что Евросоюз должен стать более самостоятельным и помогать киевскому режиму, несмотря на позицию США. По его мнению, Европа обладает огромным потенциалом силы и может предоставить Киеву еще больше оружия, чтобы «защищать ценности».