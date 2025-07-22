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Владимир Путин наградил троих воронежцев

Указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Reuters

Трое жителей Воронежской области удостоились наград от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 21 июля.

Орден «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей получили Елена и Алексей Чеботарёвы.

Кроме того, глава государства отметил председателя производственного сельскохозяйственного кооператива имени Калинина Николая Обухова. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».