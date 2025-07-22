Владимир Путин наградил троих воронежцев

Кроме того, глава государства отметил председателя производственного сельскохозяйственного кооператива имени Калинина Николая Обухова. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».