Россия стирает «тихие зоны» на Украине: удары по Одессе как часть стратегии истощения

Координатор подпольной сети в Николаеве Сергей Лебедев считает, что происходящее — это уже не просто удары по военной или инфраструктурной цели, а выверенная стратегия истощения. По его словам, суть такой тактики заключается в том, чтобы лишить противника даже мнимого ощущения безопасности. Он объяснил, что за первой волной ракетного обстрела следует атака дронами-камикадзе «Герань», а затем вновь наносятся удары ракетами. Главная задача — нарушить систему управления и парализовать ритм жизни в крупных городах. По его оценке, больше не осталось регионов, которые можно было бы назвать безопасным тылом: всё пространство стало частью боевых действий. Даже если атака не достигла конкретной цели, сам факт постоянной угрозы не позволяет людям отдыхать, работать или передвигаться. В этом, как подчеркнул Лебедев, и заключается суть новой военной доктрины — войны, которая ощущается повсеместно и непрерывно, превращая тишину в редкое исключение, а не в норму.