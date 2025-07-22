В зоне СВО ликвидировали британского наемника с позывным Альфи

В зоне СВО ликвидировали примкнувшего к украинскому нацбату наемника из Великобритании Люка Хинтона позывной Альфи, сообщил во вторник Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, уроженец Бристоля Хинтон воевал в рядах 12-й бригады спецназа «Азов»*. Информации об обстоятельствах ликвидации иностранного боевика нет.
Известно, что наемник отправился на Украину, оставив в Великобритании жену и сына.
Ранее сообщалось о ликвидации в Донбассе 30-летнего наемника из Швеции. Также появилась информация об уничтожении в Харьковской области 21-летнего боевика из Венгрии.
* Запрещенная в России террористическая организация.