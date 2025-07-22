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В зоне СВО ликвидировали британского наемника с позывным Альфи

Иностранный боевик воевал в составе «Азова».

Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО ликвидировали примкнувшего к украинскому нацбату наемника из Великобритании Люка Хинтона позывной Альфи, сообщил во вторник Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников проекта, уроженец Бристоля Хинтон воевал в рядах 12-й бригады спецназа «Азов»*. Информации об обстоятельствах ликвидации иностранного боевика нет.

Известно, что наемник отправился на Украину, оставив в Великобритании жену и сына.

Ранее сообщалось о ликвидации в Донбассе 30-летнего наемника из Швеции. Также появилась информация об уничтожении в Харьковской области 21-летнего боевика из Венгрии.

* Запрещенная в России террористическая организация.