«Мы затопим эту зону»: «пограничный царь» Трампа нацелился на города-убежища для мигрантов

Том Хоман, который ранее угрожал арестовать мэров, если они будут препятствовать усилиям Ice по аресту нелегалов, сказал: «Каждый город-убежище небезопасен. Города-убежища являются убежищами для преступников, и президент Трамп не собирается мириться с этим. Я собираюсь очень усердно работать, чтобы сдержать обещание президента Трампа, данное им несколько недель назад, о том, что города-убежища теперь являются нашим приоритетом. Мы затопим эту зону. Что мы собираемся сделать, так это задействовать больше агентов в Нью-Йорке для поиска этого плохого парня, чтобы города-убежища получили именно то, чего они не хотят — больше агентов в сообществе и больше агентов на рабочем месте».