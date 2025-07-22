«Мы затопим эту зону»: «пограничный царь» Трампа нацелился на города-убежища для мигрантов

Администрация Трампа нацелилась на города-убежища на следующем этапе своей кампании по депортации после того, как назвала их «убежищами для преступников» после расстрела сотрудника правоохранительных органов в Нью-Йорке, предположительно, совершенное лицом без документов с судимостью.
«Пограничный царь» Том Хоман, сторонник жесткой линии Дональда Трампа на границе, пообещал «наводнить зону» агентами иммиграционной, таможенной и правоохранительной служб (Ice) в попытке преодолеть отсутствие сотрудничества, с которым, по его словам, правительство в своем стремлении арестовывать и задерживать людей без документов столкнулось со стороны управляемых демократами муниципалитетов.
Его заявление, пишет The Guardian, последовало за арестом двух мужчин из Доминиканской Республики без документов после того, как сотрудник таможни и пограничной службы получил огнестрельные ранения в руку и лицо при попытке ограбления в нью-йоркском парке Риверсайд в субботу вечером.
Нью-Йорк является одним из нескольких самоназванных «городов-убежищ» по всей территории США, названных так потому, что мэры и местные советы препятствуют сотрудникам правоохранительных органов, находящимся под их контролем, сотрудничать с сотрудниками федеральной иммиграционной службы, работающими над планом массовой депортации Трампа, поясняет The Guardian.
Том Хоман, который ранее угрожал арестовать мэров, если они будут препятствовать усилиям Ice по аресту нелегалов, сказал: «Каждый город-убежище небезопасен. Города-убежища являются убежищами для преступников, и президент Трамп не собирается мириться с этим. Я собираюсь очень усердно работать, чтобы сдержать обещание президента Трампа, данное им несколько недель назад, о том, что города-убежища теперь являются нашим приоритетом. Мы затопим эту зону. Что мы собираемся сделать, так это задействовать больше агентов в Нью-Йорке для поиска этого плохого парня, чтобы города-убежища получили именно то, чего они не хотят — больше агентов в сообществе и больше агентов на рабочем месте».
«Если мы не сможем арестовать этого плохого парня в условиях безопасности окружной тюрьмы, мы арестуем его в обществе, — пообещал Хоман. — И когда мы арестуем его в обществе, если он будет с другими людьми, которые находятся в стране нелегально, они тоже поедут».
Комментарии Хомана прозвучали на пресс-конференции, которую вела Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности, и были посвящены инциденту в Нью-Йорке, в результате которого неназванный сотрудник таможни и пограничной службы оказался в больнице.
Как отмечает The Guardian, 42-летний агент был свободен от дежурства и сидел со своей спутницей, когда, как сообщается, незадолго до полуночи к нему подъехали двое мужчин на скутере. Офицер был не в форме, и полиция заявила, что нет никаких признаков того, что он стал мишенью из-за своей профессии. Завязалась перестрелка, когда полицейский, очевидно, в целях самообороны, вытащил свое табельное оружие.
Подозреваемый Мигель Франсиско Мора Нуньес был позже взят под стражу после того, как его доставили в больницу в Бронксе с огнестрельными ранениями в ногу и пах.
Министр Ноэм утверждает, что этот эпизод стал прямым результатом политики города-убежища, принятой мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, а также подхода к обеспечению безопасности границ, принятого во время президентства Джо Байдена.
«Не сомневайтесь, этот офицер сегодня находится в больнице и борется за свою жизнь, потому что из-за политики мэра города, городского совета и людей, которые отвечали за обеспечение общественной безопасности, они отказались это сделать», — сказала она.
Критика в адрес Адамса прозвучала, несмотря на широко распространенные сообщения о сделке, заключенной между ним и администрацией Трампа, согласно которой Нью-Йорк оказывал большее, чем раньше, содействие в вопросах иммиграции. Соглашение было достигнуто после того, как министерство юстиции отклонило федеральные обвинения в коррупции против Адамса, хотя мэр настаивал на том, что не было никакой взаимности.
По словам Ноэм, Чикаго, Бостон и Лос-Анджелес также пострадали от волны преступности из-за политики города-убежища.
«Посмотрите на мэра Бостона Мишель Ву и на то, что произошло там под ее руководством, — сказала она. — На то, что произошло в Лос-Анджелесе с беспорядками, насилием и протестами, которые начались из-за мэра Карен Басс и того, что она увековечила. Посмотрите на мэра Чикаго Брэндона Джонсона и на то, как тяжело жить в этом городе и в некоторых беднейших общинах, как они страдают каждый божий день от насилия, которое происходит перед ними. Просто потому, что эти люди защищают преступников.».
Глава министерства также упомянула Нуньеса, которого, по ее словам, арестовывали четыре раза с момента незаконного въезда в США в 2023 году, а также его сообщника Кристиана Айбар-Берроа, заявив, что он "незаконно въехал в страну в 2022 году при администрации Байдена и был окончательно выдворен в 2023 году иммиграционным судьей.
«Нет абсолютно никакой причины, по которой кто-то, кто является таким отбросом общества, как этот, мог бы свободно разгуливать по улицам Нью-Йорка», — сказалв Ноэм, имея в виду Нуньеса. «Четыре раза арестовывался в Нью-Йорке из-за политики мэра и был отпущен обратно, чтобы причинить вред людям и отдельным жителям города».
Хоман раскритиковал сообщения СМИ о том, что большинство задержанных не были преступниками. «Я смотрю на цифры каждый день», — сказал он. «Цифры, которые я просмотрел, — это 130 000 арестов и 90 000 преступников. Посчитайте сами. Это 70%. Другие — это те, у кого есть окончательные ордеры, которые прошли надлежащую судебную процедуру за большие деньги налогоплательщиков. Федеральный судья распорядился об их высылке. Работа Ice заключается в том, чтобы выслать их. “.
Другие представляли угрозу национальной безопасности, — сказал он. «Под руководством министра Ноэма были арестованы несколько сотен граждан Ирана, которые представляют угрозу национальной безопасности. Возможно, у них нет судимости, но они должны быть задержаны. Их нужно арестовать и убрать с улиц этой страны».