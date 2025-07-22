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Палата представителей США отложила голосование по материалам Эпштейна

Голосование по файлам финансиста Джеффри Эпштейна отложили до сентября.

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей конгресса США отложила до сентября голосование по резолюции, призывающей обнародовать материалы об американском финансисте Джеффри Эпштейне. Об этом сообщает CNN.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассказал телеканалу, что перерыв продлится пять недель. К работе законодатели вернутся не ранее Дня труда, который в США празднуют в первый понедельник сентября.

«Мы рассмотрим это, но я думаю, что сейчас не время для этого, потому что мы согласны с президентом», — сказал CNN спикера палаты.

По данным телеканала, в конгрессе есть группа, которая пытается организовать голосование в обход Джонсона. Возглавляет ее республиканец Томас Масси.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна. Американский лидер назвал наивными тех, кто обвиняет его в связях со скандально известным финансистом.

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