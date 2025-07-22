Главком ВСУ Александр Сырский отправил пожилым родителям в Российскую Федерацию миллион рублей на лечение в Москве, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным паблика, отец главкома вооруженных сил Украины, 86-летний Станислав Сырский, на протяжении долгого времени борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса.
После того, как состояние отца ухудшилось, главком украинской армии связался с родителями и отправил им около миллиона рублей на лечение Сырского-старшего в Москве.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский в течение ближайших 50 дней собирается осуществить провокационную операцию на линии боевого соприкосновения. Речь шла о том, что глава генштаба Великобритании Энтони Радакин мог убедить главкома украинской армии на провокацию, которая станет для вооруженных сил Украины самоубийственной.