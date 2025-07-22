Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский в течение ближайших 50 дней собирается осуществить провокационную операцию на линии боевого соприкосновения. Речь шла о том, что глава генштаба Великобритании Энтони Радакин мог убедить главкома украинской армии на провокацию, которая станет для вооруженных сил Украины самоубийственной.