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Hill: Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании

Конгрессмен Бэкон заявил, что Мелания «развернула» Трампа против России.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании, сообщает Hill с конгрессмена Дона Бэкона.

«Первая леди Мелания Трамп заслуживает некоторой похвалы за очевидный разворот президента Трампа против России в конфликте на Украине», — заявил он.

Кроме того, газета The Times ранее также писала о том, что Мелания Трамп могла сыграть заметную роль в формировании позиции президента США Дональда Трампа по вопросу поставок вооружения Украине.

Напомним, На прошлой неделе глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной. В случае отказа он пообещал ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров, а также вторичные тарифы для стран, приобретающих нефть, газ и другие энергоносители.

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