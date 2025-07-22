Hill: Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании

Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании, сообщает Hill с конгрессмена Дона Бэкона.
«Первая леди Мелания Трамп заслуживает некоторой похвалы за очевидный разворот президента Трампа против России в конфликте на Украине», — заявил он.
Кроме того, газета The Times ранее также писала о том, что Мелания Трамп могла сыграть заметную роль в формировании позиции президента США Дональда Трампа по вопросу поставок вооружения Украине.
Напомним, На прошлой неделе глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной. В случае отказа он пообещал ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров, а также вторичные тарифы для стран, приобретающих нефть, газ и другие энергоносители.