Названы подробности строительства крупнейшей в мире плотины гидроэлектростанции

Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность по поводу этого проекта, опасаясь, что вода может быть задержана или отведена в сторону от них. Река Ярлунг-Цангпо становится рекой Брахмапутра, когда течет на юг, в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, и, наконец, в Бангладеш в виде реки Джамуна. Ее перекрытие может затронуть миллионы людей, живущих ниже по течению, пишет The Guardian.