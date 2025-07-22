Названы подробности строительства крупнейшей в мире плотины гидроэлектростанции

Китай приступает к строительству крупнейшей в мире плотины гидроэлектростанции. По словам премьера КНР, в Тибете начат проект стоимостью 1,2 трлн юаней, несмотря на опасения стран, расположенных ниже по течению реки, Индии и Бангладеш.
Премьер-министр Китая заявил, что началось строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции «мегадам», назвав это «проектом века». Гигантское сооружение возводится на реке Ярлунг Цангпо на территории Тибета, пишет The Guardian.
Премьер КНР Ли Цян выступил с комментариями в субботу на церемонии в регионе, посвященной началу строительства, что привело к росту китайских рынков в ожидании долгожданного мегапроекта, впервые объявленного в 2020 году в рамках 14-го пятилетнего плана Китая.
Как отмечает The Guardian, планы строительства плотины вызвали критику со стороны Индии и Бангладеш, через которые протекает река, а также тибетских группировок и защитников окружающей среды.
Согласно официальному государственному информационному агентству «Синьхуа», проект, о котором объявил Ли Цян, запланирован для нижнего течения реки. Агентство Синьхуа сообщило, что проект будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций, производящих, по оценкам, 300 миллионов мегаватт-часов электроэнергии в год, что обойдется примерно в 1,2 трлн юаней (124 млрд фунтов стерлингов).
Для сравнения, стоимость плотины «Три ущелья» составляет 254,2 млрд юаней, а выработка электроэнергии — 88,2 млн Мвтч, отмечает The Guardian.
Более подробная информация о сроках и масштабах строительства не приводится, но цифры, сообщенные агентством Синьхуа, превышают прогнозы на 2020 год.
Китай, крупнейший в мире источник выбросов углекислого газа, активно развивает возобновляемые источники энергии, стремясь достичь целей по сокращению выбросов и стабилизации энергоснабжения. В стране реализуются десятки тысяч гидроэнергетических проектов, гораздо больше, чем в любой другой стране.
Сообщается, что мегаплатина Ярлунг Цангпо будет использовать энергию, создаваемую падением реки на 2 км примерно за 50 км пути, когда она петляет по каньону с U-образным изгибом.
Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность по поводу этого проекта, опасаясь, что вода может быть задержана или отведена в сторону от них. Река Ярлунг-Цангпо становится рекой Брахмапутра, когда течет на юг, в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, и, наконец, в Бангладеш в виде реки Джамуна. Ее перекрытие может затронуть миллионы людей, живущих ниже по течению, пишет The Guardian.
«Китай всегда может использовать эту воду в качестве оружия, блокируя ее или отводя в другое русло», — заявил Британской вещательной корпорации в январе Нирадж Сингх Манхас, специальный советник по Южной Азии в рамках инициативы по проведению переговоров в области политики.
Индийское правительство официально заявило Пекину о своей озабоченности по поводу этого проекта в декабре, а также в ходе двусторонних встреч министров иностранных дел двух стран в январе.
В ответ официальные лица заявили, что Китай не стремится к «водной гегемонии» и никогда не добивается «выгоды для себя за счет своих соседей».
«Китай продолжит поддерживать существующие каналы обмена информацией со странами, расположенными ниже по течению, и наращивать сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий», — заявил в декабре представитель министерства иностранных дел КНР.
Тибетские общины также отметили наличие священных мест вдоль реки и отсутствие информации о возможном перемещении населения.
Экологи также выразили обеспокоенность состоянием дикой природы в регионе, а также значительными тектоническими сдвигами, сильными оползнями и экстремальными географическими условиями, в которых, как ожидается, будет построена плотина.
Китайское правительство отвергает критику и заявляет, что проект создаст рабочие места в регионе, увеличит внутренние поставки энергии и подстегнет развитие сектора возобновляемых источников энергии. «Особое внимание должно быть уделено сохранению окружающей среды, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде», — сказал премьер Ли Цян.