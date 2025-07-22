Скончался угрожавший Калининграду «ликвидацией» польский генерал

Умер генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак, который ранее пригрозил Калининградской области «уничтожением». О смерти генерала сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака», — написал глава военного ведомства в соцсети X, отметив, что это «огромная потеря» для Варшавы.
Как отмечают местные СМИ, генерал Скшипчак был одним из самых опытных и известных польских военачальников.
Скшипчак был известен своими антироссийскими заявлениями. Среди прочего он угрожал, что Североатлантический конфликт в случае конфликта с Россией «ликвидирует» Калининградскую область.
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