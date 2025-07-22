Скончался угрожавший Калининграду «ликвидацией» польский генерал

Как писал сайт KP.RU, с такой же угрозой выступал главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. В Госдуме РФ жестко осудили такие заявления, отметив, что государствам-участникам блока просто не под силу осуществить столь безумный план.