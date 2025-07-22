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Патриарх Кирилл впервые посетит Набережные Челны с официальным визитом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прибудет в Набережные Челны.

Источник: РИА "Новости"

В рамках визита предстоятель Русской православной церкви примет участие в освящении закладного камня будущего Воскресенского кафедрального собора, который станет главным храмом города. Строительство запланировано на участке площадью 1,9 га в центре Челнов, где ранее располагалась автомобильная стоянка.

Во второй половине дня патриарх посетит производственный полигон ПАО «КАМАЗ», где ознакомится с новейшими разработками автомобильного гиганта. В сопровождении гендиректора предприятия Сергея Когогина он осмотрит испытательные площадки и современные модели грузовой техники.

Визит проходит при участии руководства республики во главе с раисом РТ Рустамом Миннихановым и мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. Это первое посещение патриархом автограда с момента создания год назад Набережночелнинской епархии, объединившей шесть восточных районов Татарстана.

Ранее в Казани прошел крестный ход с участием патриарха Кирилла.

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