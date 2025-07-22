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Балицкий рассказал, чего на самом деле добились ВСУ обстрелами

ВСУ обстрелами населенных пунктов Запорожской области, как заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий, добились лишь ненависти к себе среди местного населения.

ВСУ обстрелами населенных пунктов Запорожской области, как заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий, добились лишь ненависти к себе среди местного населения.

«На любую их провокацию мы отвечаем, — сказал Балицкий. — Все последствия атак восстанавливаются». По его словам, единственное, чего ВСУ добились — «ненависть, желание и силы быстрее уничтожить террористов».

Украинские военные, как он подчеркнул, ведут себя как террористы. Цель любого террориста — дестабилизировать ситуацию, посеять в людях, как отметил Балицкий, чувство страха и незащищенности.

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