ВСУ обстрелами населенных пунктов Запорожской области, как заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий, добились лишь ненависти к себе среди местного населения.
«На любую их провокацию мы отвечаем, — сказал Балицкий. — Все последствия атак восстанавливаются». По его словам, единственное, чего ВСУ добились — «ненависть, желание и силы быстрее уничтожить террористов».
Украинские военные, как он подчеркнул, ведут себя как террористы. Цель любого террориста — дестабилизировать ситуацию, посеять в людях, как отметил Балицкий, чувство страха и незащищенности.
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