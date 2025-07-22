Bloomberg раскрыл, почему Украина станет Афганистаном для Трампа

По мнению авторов издания, в конфликте на Украине США могут потерпеть поражение как миротворцы и как союзники одной из сторон противостояния, пишут «Ведомости». Урегулирование кризиса в Восточной Европе пока является сложной задачей для Дональда Трампа. Политик, как подчеркивает агентство, «разрывается» между двумя вариантами действий — у него два пути: вступить в войну или сохранить дистанцию, так как это «война Байдена».
Издание отмечает отличие конфликта на Украине от войны в Афганистане: Пентагон не отправлял свой контингент для участия в конфликте Киева и Москвы, тогда как в азиатской стране дислоцировалось существенное количество американских бойцов. Однако Bloomberg пишет, что ситуация на Украине, точно так же, как и ситуация в Афганистане, вызывает пристальное внимание Белого дома на протяжении длительного времени.
В статье говорится, что до победы Трампа в президентской гонке старший научный сотрудник института предпринимательства предупреждал представителей Республиканской партии, что остановка помощи Киеву — нежелательный вариант.
«Для республиканцев настало время выбора: если вы не хотите быть обвиненными в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине», — приводит агентство слова ученого.
В феврале глава Совета по международным отношениям Майкл Фроман предостерег Трампа от заключения поспешного мирного соглашения. Он уточнил, что это станет «серьезной ошибкой» и помешает американскому лидеру получить звание миротворца.
Напомним, окончательный вывод американского контингента из Афганистана состоялся в августе 2021 года. Такое решение Вашингтон принял после быстрого наступления сил группировки «Талибан» на армию афганского правительства. В Пентагоне заявили о гибели 13 солдат ВС США и 170 гражданских лиц. Вывод войск из Афганистана стал одним из главных поводов для критики Джо Байдена и его команды со стороны Трампа и республиканцев.
В мае Минобороны США объявило, что проведет аудит процедуры организации и проведения вывода военных из Афганистана.