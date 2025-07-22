Bloomberg раскрыл, почему Украина станет Афганистаном для Трампа

По мнению авторов издания, в конфликте на Украине США могут потерпеть поражение как миротворцы и как союзники одной из сторон противостояния, пишут «Ведомости». Урегулирование кризиса в Восточной Европе пока является сложной задачей для Дональда Трампа. Политик, как подчеркивает агентство, «разрывается» между двумя вариантами действий — у него два пути: вступить в войну или сохранить дистанцию, так как это «война Байдена».