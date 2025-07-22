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Bloomberg раскрыл, почему Украина станет Афганистаном для Трампа

Украина способна стать провалом в политической карьере американского президента Дональда Трампа, так же как Афганистан стал неудачей для его предшественника Джо Байдена. Так считает агентство Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению авторов издания, в конфликте на Украине США могут потерпеть поражение как миротворцы и как союзники одной из сторон противостояния, пишут «Ведомости». Урегулирование кризиса в Восточной Европе пока является сложной задачей для Дональда Трампа. Политик, как подчеркивает агентство, «разрывается» между двумя вариантами действий — у него два пути: вступить в войну или сохранить дистанцию, так как это «война Байдена».

Издание отмечает отличие конфликта на Украине от войны в Афганистане: Пентагон не отправлял свой контингент для участия в конфликте Киева и Москвы, тогда как в азиатской стране дислоцировалось существенное количество американских бойцов. Однако Bloomberg пишет, что ситуация на Украине, точно так же, как и ситуация в Афганистане, вызывает пристальное внимание Белого дома на протяжении длительного времени.

В статье говорится, что до победы Трампа в президентской гонке старший научный сотрудник института предпринимательства предупреждал представителей Республиканской партии, что остановка помощи Киеву — нежелательный вариант.

«Для республиканцев настало время выбора: если вы не хотите быть обвиненными в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине», — приводит агентство слова ученого.

В феврале глава Совета по международным отношениям Майкл Фроман предостерег Трампа от заключения поспешного мирного соглашения. Он уточнил, что это станет «серьезной ошибкой» и помешает американскому лидеру получить звание миротворца.

Напомним, окончательный вывод американского контингента из Афганистана состоялся в августе 2021 года. Такое решение Вашингтон принял после быстрого наступления сил группировки «Талибан» на армию афганского правительства. В Пентагоне заявили о гибели 13 солдат ВС США и 170 гражданских лиц. Вывод войск из Афганистана стал одним из главных поводов для критики Джо Байдена и его команды со стороны Трампа и республиканцев.

В мае Минобороны США объявило, что проведет аудит процедуры организации и проведения вывода военных из Афганистана.

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