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«Хамкорлик-2025»: завершились российско-узбекские военные тактические учения

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Завершились совместные тактические учения армий России и Узбекистана «Хамкорлик-2025», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Минобороны России

Их активная фаза проходила с 15 по 21 июля на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области.

В ходе учений воинские контингенты отработали:

  • управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу;
  • управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах;
  • занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций;
  • ведение борьбы с мелкими группами противника;
  • организацию штурма и зачистки населенного пункта, занятого боевиками НВФ.

Совместное военное тактическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований на полигоне «Термез» в Узбекистане.

говорится в сообщении

После завершения практических действий на полигоне прошла церемония закрытия учений. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, грамоты и ценные подарки.