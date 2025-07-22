«Хамкорлик-2025»: завершились российско-узбекские военные тактические учения

Их активная фаза проходила с 15 по 21 июля на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области.
В ходе учений воинские контингенты отработали:
- управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу;
- управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах;
- занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций;
- ведение борьбы с мелкими группами противника;
- организацию штурма и зачистки населенного пункта, занятого боевиками НВФ.
Совместное военное тактическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований на полигоне «Термез» в Узбекистане.
После завершения практических действий на полигоне прошла церемония закрытия учений. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, грамоты и ценные подарки.