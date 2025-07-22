Как на ладони: сведения о трудовых мигрантах будут на единой цифровой платформе Казахстана

Свои планы глава ведомства Светлана Жакупова представила в правительстве. В Казахстане уже приступили к разработке нового программного документа по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года, заявила министр.
Планируется внедрение электронных механизмов отбора, учета и интеграции трудовых мигрантов с приоритетом на квалифицированные кадры.
Документом также будет предусмотрено усиление контроля за незаконной занятостью, теневой экономикой и фиктивными контрактами. Мониторинг условий труда и защита прав иностранных работников, пересмотр квот для дефицитных отраслей, а также расширение каналов организованной миграции.
В ответ премьер Бектенов поручил запустить Единую цифровую платформу учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября 2025 года.
За 2 года в полтора раза выросло число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений, сказал глава Кабмина.
К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы.
Помимо приезжающих в страну трудовых мигрантов, в правительстве подняли вопрос казахстанцев, уезжающих за рубеж на заработки. В большинстве случаев помощь желающим оказывают частные агентства по трудоустройству.
Они должны работать по лицензии, заявил Олжас Бектенов.
Необходимо до конца текущего года разработать соответствующие законодательные изменения по лицензированию деятельности частных агентств занятости.
Перед Минтруда Бектенов поставил задачу по внедрению инструментов предварительного опроса этнических мигрантов, до их прибытия в страну для оценки личных и профессиональных предпочтений кандасов. Внимание уделено важности информационно-разъяснительной работы по их привлечению в северные и восточные регионы страны.