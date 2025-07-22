После официального опубликования решения о назначении выборов в газете «Усть-Удинские вести», запланированного на 24 июля, кандидаты и партии смогут приступить к выдвижению. В думу нового муниципалитета будут избираться 15 депутатов по трем пятимандатным округам, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Назначены выборы мэра и депутатов думы Усть-Удинского муниципального округа
Иркутская область, НИА-Байкал — Усть-Удинская территориальная избирательная комиссия назначила выборы мэра и депутатов думы Усть-Удинского муниципального округа на 19 октября.