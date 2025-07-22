Назначены выборы мэра и депутатов думы Усть-Удинского муниципального округа

После официального опубликования решения о назначении выборов в газете «Усть-Удинские вести», запланированного на 24 июля, кандидаты и партии смогут приступить к выдвижению. В думу нового муниципалитета будут избираться 15 депутатов по трем пятимандатным округам, сообщает пресс-служба облизбиркома.