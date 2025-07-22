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НАТО до сих пор не согласовала поставку Киеву военной помощи, пишет AP

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. НАТО все еще согласовывает поставку Киеву военной помощи, передает агентство Associated Press.

Источник: AP 2024

«Пока Украина ждет системы Patriot, высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что альянс все еще согласовывает поставку другой военной помощи — боеприпасов и артиллерийских патронов — включая помощь от США, которая была ранее приостановлена на небольшой срок», — говорится в статье.

Как ранее передавало агентство Reuters, новый командующий ОВС НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич сообщил, что подготовка к быстрой переброске систем Patriot на Украину ведется в тесном сотрудничестве с Германией.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

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