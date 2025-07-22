Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил еще одну семью из Красноярского края орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «Родительская слава» многодетной семьи Гончаровых из села Солгон Ужурского муниципального округа Красноярского края.

Источник: Reuters

У супругов семеро детей: пять дочерей и два сына.

Глава семьи Андрей Витальевич трудится в Ужурском лесничестве, а его жена Лариса Владимировна, отработав много лет учителем начальных классов, сейчас занимается ведением домашнего хозяйства.

Старшие дети Сергей и Дина уже выросли и работают в родном селе, средние Тамара и Людмила — студентки Хакасского госуниверситета, а младшие Андрей, Анна и Кристина учатся в школе.

«Супруги Гончаровы заботятся о нравственном и физическом развитии детей, получении ими качественного образования, укреплении их здоровья. Они прививают детям трудолюбие, взаимовыручку, уважение к обществу и государству, на личном примере показывают детям ценность семейных отношений», — рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.

Отмечается, что награждение орденом «Родительская слава» — это не первая высокая оценка заслуг многодетных родителей: в 2017 году за достойное воспитание детей и активное участие в общественной жизни Лариса Владимировна была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», а Андрей Витальевич — почетной грамотой губернатора региона. Кроме того, в 2023 году семья стала призером первого краевого фестиваля-конкурса любительских видеороликов «Многодетность — это счастье».