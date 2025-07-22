Путин наградил еще одну семью из Красноярского края орденом «Родительская слава»

Отмечается, что награждение орденом «Родительская слава» — это не первая высокая оценка заслуг многодетных родителей: в 2017 году за достойное воспитание детей и активное участие в общественной жизни Лариса Владимировна была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», а Андрей Витальевич — почетной грамотой губернатора региона. Кроме того, в 2023 году семья стала призером первого краевого фестиваля-конкурса любительских видеороликов «Многодетность — это счастье».