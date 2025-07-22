Путин наградил еще одну семью из Красноярского края орденом «Родительская слава»

У супругов семеро детей: пять дочерей и два сына.
Глава семьи Андрей Витальевич трудится в Ужурском лесничестве, а его жена Лариса Владимировна, отработав много лет учителем начальных классов, сейчас занимается ведением домашнего хозяйства.
Старшие дети Сергей и Дина уже выросли и работают в родном селе, средние Тамара и Людмила — студентки Хакасского госуниверситета, а младшие Андрей, Анна и Кристина учатся в школе.
«Супруги Гончаровы заботятся о нравственном и физическом развитии детей, получении ими качественного образования, укреплении их здоровья. Они прививают детям трудолюбие, взаимовыручку, уважение к обществу и государству, на личном примере показывают детям ценность семейных отношений», — рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.
Отмечается, что награждение орденом «Родительская слава» — это не первая высокая оценка заслуг многодетных родителей: в 2017 году за достойное воспитание детей и активное участие в общественной жизни Лариса Владимировна была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», а Андрей Витальевич — почетной грамотой губернатора региона. Кроме того, в 2023 году семья стала призером первого краевого фестиваля-конкурса любительских видеороликов «Многодетность — это счастье».