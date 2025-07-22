The Hill: супруга Мелания «развернула» отношение Трампа к России

В американском издании отмечают, что Трамп действительно стал реализовывать более строгие меры в отношении Москвы. 14 июля он заявил, что Россию и ее союзников, которые закупают у нее нефть, ждут «очень жесткие пошлины», если Москва не пойдет на урегулирование украинского кризиса в течение 50 суток. Американский президент уточнил, что размер пошлин составит минимум 100%. Трамп также объявил, что окажет Украине военную помощь — поставит оружие и боеприпасы, которые оплатят страны Европы.