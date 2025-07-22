The Hill: супруга Мелания «развернула» отношение Трампа к России

Бэкон добавил, что Дональд Трамп признался, что его супруга ежедневно напоминает ему об ударах России по Украине.
В американском издании отмечают, что Трамп действительно стал реализовывать более строгие меры в отношении Москвы. 14 июля он заявил, что Россию и ее союзников, которые закупают у нее нефть, ждут «очень жесткие пошлины», если Москва не пойдет на урегулирование украинского кризиса в течение 50 суток. Американский президент уточнил, что размер пошлин составит минимум 100%. Трамп также объявил, что окажет Украине военную помощь — поставит оружие и боеприпасы, которые оплатят страны Европы.
Позднее Вашингтон объяснил, что Трамп, говоря о введении пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, имел в виду «вторичные санкции».
Как сообщает The Hill, Дон Бэкон надеется, что американский президент сделает «больше, чем просто передаст оружие НАТО» для поддержки Киева. Член нижней палаты Конгресса, являясь республиканцем, считает, что США не могут потерпеть поражение Украины, так как это в будущем будет иметь негативные последствия для страны.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после анонса Трампа о введении пошлин для покупателей российской нефти заявил, что Индия, Китай и Бразилия «пострадают» от партнерства с Кремлем. Он предложил лидерам этих стран обратиться к Владимиру Путину, чтобы побудить его как можно скорее урегулировать украинский конфликт.