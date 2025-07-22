Узбекистан и Швейцария завершили переговоры по ВТО

Хочу выразить нашу благодарность за усердную и конструктивную работу как узбекской, так и швейцарской командам.
Стороны подписали протокол в понедельник, 21 июля. Напомним, весной президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил до конца этого года завершить переговоры по вступлению в объединение.
Мирзиёев также в мае этого года подписал постановление об отмене мер для вступления в ВТО. Так отменяются исключительные права госкомпаний, механизм декларирования соответствия сельхозпродукции.
ВТО создана в 1995 году и сейчас объединяет более 160 государств. Основная цель ВТО — способствовать свободной и честной мировой торговле. Узбекистан имеет статус наблюдателя в этом объединении с лета 1994 года.