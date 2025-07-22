МИД расширил список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Совет Евросоюза утвердил 17-й и 18-й пакеты санкций в отношении России 20 мая и 18 июля. Последний затронул 18 физлиц и 41 юрлицо и предполагает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», где миноритарная доля принадлежит «Роснефти».