Бурить с умом: Лукашенко поставил задачи нефтяникам

Сегодня глава государства собрал совещание, посвященное добыче углеводородного сырья. Президент в ходе совещания напомнил о том, что важно развивать отечественную сырьевую базу и интенсивно осваивать месторождения. Он уточнил, что это касается не только нефти и газа, но и других минеральных запасов.