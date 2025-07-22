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Бурить с умом: Лукашенко поставил задачи нефтяникам

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачи нефтяникам наращивать разведку и освоение новых месторождений.

Источник: Sputnik.by

Сегодня глава государства собрал совещание, посвященное добыче углеводородного сырья. Президент в ходе совещания напомнил о том, что важно развивать отечественную сырьевую базу и интенсивно осваивать месторождения. Он уточнил, что это касается не только нефти и газа, но и других минеральных запасов.

В нынешнем году планируется выйти на (добычу — Sputnik) двух миллионов тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?

цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства

Белорусский лидер уточнил, что правительство уже подготовило график проведения геологоразведочных работ, при этом он добавил, что сроки их выполнения затянуты.

Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий!

сказал президент

Он подчеркнул, что добыча нефти в Беларуси — не только обеспечивает энергетическую безопасность страны, но и дает возможность экспортировать сырье с высокой добавленной стоимостью.

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