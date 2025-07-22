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РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей — Мишустин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Расширяется пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Мишустин отметил, что глава государства также поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года. Решаться задача будет в том числе за счет наращивания поставок зерновых.

Кроме того, особое внимание уделяется доступности удобрений, поставке в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга.

В текущем году увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн тонн, добавил глава правительства.

В начале июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что объемы перевалки порта в Камышовой бухте в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции.