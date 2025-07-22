РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей — Мишустин

В текущем году увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн тонн, добавил глава правительства.