Александр Беглов простился с Почётным гражданином города Зиновием Меркиным

Санкт-Петербург простился с Почётным гражданином города, ветераном Зиновием Леонидовичем Меркиным. Ветеран скончался 20 июля.
«Для каждого из нас было великой честью и счастьем общаться с Зиновием Леонидовичем, — отметил Беглов. — Он был и остается настоящей легендой и гордостью Петербурга. В год 80-летия Победы он стал “Почётным гражданином Санкт‑Петербурга”. Это звание — благодарность всего города за его жизнь, его подвиг. Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны», — сказал Александр Беглов.
Зиновий Меркин родился в Ленинграде и после начала Второй мировой, прибавив себе год, вступил в ряды Красной Армии и прошел боевой путь до Берлина. Меркин сражался под Нарвой, воевал на Невском пятачке, на Курской дуге, был на Кавказе. Был четырежды ранен.
После войны Зиновий Леонидович работал на предприятиях родного Ленинграда и строил ленинградский метрополитен.
«Зиновий Леонидович очень любил Ленинград-Петербург, всегда был верен ему, что бы ни происходило, всегда возвращался в любимый город. И город будет помнить его», — сказал Александр Беглов.