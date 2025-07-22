Александр Беглов простился с Почётным гражданином города Зиновием Меркиным

«Для каждого из нас было великой честью и счастьем общаться с Зиновием Леонидовичем, — отметил Беглов. — Он был и остается настоящей легендой и гордостью Петербурга. В год 80-летия Победы он стал “Почётным гражданином Санкт‑Петербурга”. Это звание — благодарность всего города за его жизнь, его подвиг. Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны», — сказал Александр Беглов.