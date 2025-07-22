Из самарского областного правительства уволился зампред по финансам Илья Щукин

Илья Щукин, курировавший финансовый блок в правительстве региона, ушёл с должности 11 июля по собственному желанию. Об этом рассказало «Обозрение».
Щукин был назначен на пост зампреда в ноябре 2024 года.
Тогда губернатор Вячеслав Федорищев представил его как специалиста с большим опытом в промышленности и энергетике, который займётся цифровой трансформацией ключевых отраслей и поможет вывести управление финансами региона на новый уровень.
Официальной причины ухода не сообщается. Однако ранее, в марте, глава правительства Михаил Смирнов публично опровергал слухи о якобы розыске Щукина.
В своём Telegram-канале он назвал информацию «чушью собачьей» и заявил, что за попытками распространить ложные сведения стоят люди, которым выгодно дестабилизировать обстановку.
«Причины “утечки” информации из документооборота Белого дома мне предельно понятны», — подчеркнул тогда Смирнов, намекнув на внутренние интриги.
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