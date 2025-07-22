Пентагон вывел 700 морпехов из Лос-Анджелеса

В начале июня по распоряжению президента США в город были введены 4 тыс. бойцов Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Морпехи охраняли федеральные учреждения в городе, в частности, объекты Службы иммиграции и таможенного контроля США, которые были одними из главных мишеней протестующих, выступавших против ужесточения миграционной политики и массовых депортаций.