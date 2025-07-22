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Пентагон вывел 700 морпехов из Лос-Анджелеса

Министерство обороны США объявило о выводе морских пехотинцев из Лос-Анджелеса. Ранее их отправили в город для обеспечения порядка в ходе массовых протестов против иммиграционной политики Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

В начале июня по распоряжению президента США в город были введены 4 тыс. бойцов Нацгвардии и 700 морских пехотинцев. Морпехи охраняли федеральные учреждения в городе, в частности, объекты Службы иммиграции и таможенного контроля США, которые были одними из главных мишеней протестующих, выступавших против ужесточения миграционной политики и массовых депортаций.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом пытались через суд признать размещение нацгвардейцев и морпехов в городе незаконным, но потерпели неудачу.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил 22 июля, что присутствие военных в Лос-Анджелесе «послало четкий сигнал: беззаконие недопустимо».

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