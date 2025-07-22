В ПМР рассказали, какие партии ЕС не допустит к выборам в Молдавии

Он также считает, что те партии и блоки, «кто хотя бы для виду признают евроинтеграцию в качестве курса Молдовы» для действующей власти Майи Санду не представляют угрозы. «Почему? А евроглобалисты уже показали, что на этом поле они будут поддерживать Санду и только Санду, давая ей карт-бланш на любые антидемократические действия. Вывод для представителей нынешней молдавской власти опасны только открытые противники, прочие “сдуются”, — добавил Сафонов.