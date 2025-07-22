Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах. Представитель «Победы», депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде.
«Дело в том, что “Победа” — единственное формирование, которое выступает с открыто пророссийских позиций, а также против вступления Молдовы в Европейский Союз и — соответственно — за евразийскую модель интеграции. Задание Брюсселя, Лондона, Парижа и Бухареста чёткое: на предвыборном поле Молдовы отныне не должно быть ни одной силы, которая исповедует альтернативную модель интеграции. Они ведь готовятся открыто к войне с Россией», — сказал Сафонов.
Депутат ПМР также напомнил, что список блока «Победа» возглавила символичная фигура — глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую молдавская власть «желают бросить в тюрьму и запугать всех сторонников союза с Россией». «Особую злобу кишинёвского режима вызывают встречи Гуцул с российскими лидерами, включая президента России Владимира Путина. Президент Молдовы Майя Санду знает, что увеличившееся число пророссийских избирателей Молдовы будет голосовать за тех, кто чётко заявляет: мы — за союз с Москвой!», — отметил Сафонов.
Он также считает, что те партии и блоки, «кто хотя бы для виду признают евроинтеграцию в качестве курса Молдовы» для действующей власти Майи Санду не представляют угрозы. «Почему? А евроглобалисты уже показали, что на этом поле они будут поддерживать Санду и только Санду, давая ей карт-бланш на любые антидемократические действия. Вывод для представителей нынешней молдавской власти опасны только открытые противники, прочие “сдуются”, — добавил Сафонов.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.