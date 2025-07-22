Сельские дороги Самарской области ждет масштабное обновление в 2025 году

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области запланирована масштабная модернизация дорожной сети, связывающей сельские территории. На 15 ключевых участках общей протяженностью 160 километров будут проведены восстановительные работы, что улучшит транспортную доступность для жителей 25 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализованные и планируемые проекты:
В Большеглушицком районе уже завершена реконструкция стратегически важной трассы «Самара — Большая Черниговка — Южный» протяженностью 14,65 км. Особое внимание было уделено восстановлению двух мостовых переходов на этом маршруте, который служит основной транспортной артерией для нескольких сельских поселений, обеспечивая их связь с областным центром и социальными объектами райцентра.
Кошкинский район в ближайшее время получит обновленный 28-километровый участок дорожной сети, соединяющий населенные пункты с соседним Татарстаном. В рамках двухлетнего контракта здесь не только привели в порядок дорожное полотно, но и полностью реконструировали два моста, что значительно повысило безопасность движения.
Комплексный подход к благоустройству:
В Волжском, Алексеевском и Нефтегорском районах особое внимание уделено 35-километровому участку дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Здесь применяется комплексный подход: помимо капитального ремонта проезжей части, в райцентре Подъем-Михайловка ведется обустройство пешеходных зон с тротуарами и современными системами освещения.
Локальные улучшения:
В Красноармейском районе ведется реконструкция 5,4 км дорожного полотна, соединяющего несколько поселков с основной дорожной сетью региона.
В Большой Глушице запланировано комплексное обновление 1,4 км подъездной дороги с модернизацией мостового перехода через местную реку.
По словам заместителя главы Большеглушицкого района по строительству Романа Дашевского, реализация этих проектов особенно важна для жителей отдаленных поселений, которые ежедневно пользуются этими маршрутами для поездок в школы, медицинские учреждения и по рабочим вопросам.
Всего в 2025 году в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 230 км дорожного полотна различного значения, включая участки в Самаре (31,5 км) и Тольятти (9,66 км). Эти меры позволят существенно улучшить транспортную инфраструктуру региона и повысить безопасность дорожного движения.
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