Лукашенко поставил задачу перед нефтяниками «не раскачиваться, а бурить»

Александр Лукашенко заявил о важности развития белорусской минерально-сырьевой базы, а также ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. Глава государства обратил внимание, что проблема серьезна обсуждалась, уточнив, что речь идет не только про нефть и газ, но и про другие минеральные запасы.