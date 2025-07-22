Лукашенко поставил задачу перед нефтяниками «не раскачиваться, а бурить»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля на совещании по вопросам, касающимся добычи углеводородного сырья, поставил задачу перед нефтяниками «не раскачиваться, а бурить», пишет БелТА.
Александр Лукашенко заявил о важности развития белорусской минерально-сырьевой базы, а также ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. Глава государства обратил внимание, что проблема серьезна обсуждалась, уточнив, что речь идет не только про нефть и газ, но и про другие минеральные запасы.
— В нынешнем году планируется выйти на 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений? — поинтересовался президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, белорусское правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ.
— Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года, — акцентировал внимание глава государства.
Президент Беларуси, обращаясь к нефтяникам, поставил задачу:
— Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий!
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