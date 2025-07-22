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На сентябрьские выборы в Прикамье заявились 400 кандидатов

В Пермском крае завершилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы в единый день голосования. Всего на выборах будет замещено 140 мандатов. Об этом сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Источник: Коммерсантъ

Для участия в сентябрьских выборах в Пермском крае выдвинулись 400 кандидатов. Из них 140 представляют «Единую Россию», 76 — ЛДПР, 50 — КПРФ, 50 — партию «Новые люди», 28 — «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», 28 — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Еще 28 кандидатов являются самовыдвиженцами.

Самая большая конкуренция отмечается в Березниках — почти пять кандидатов на мандат.

Кандидатам предстоит до 30 июля сдать необходимый для регистрации пакет документов. Регистрация завершится 8 августа. Голосование на выборах состоится 12—14 сентября 2025 года.

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