В Москве от рака умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

В 2008 году Подносова публично возмутилась назначением Виталия Шевчука, однокурсника экс-президента РФ Дмитрия Медведева, на пост главы областного управления судебного департамента при Верховном суде России. Его кандидатуру отклонили региональный совет судей и председатель суда Ленобласти, но Шевчук все равно занял место. При этом в 2013 году Подносова стала заместителем Шевчука, тогда председателя Ленинградского областного суда. В те годы она занималась пятью делами по статье «Убийство». В 2017 году Подносова заняла должность Шевчука.