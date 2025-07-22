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Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv.

Источник: Reuters

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал он.

Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес в июне заявлял, что у Европы нет видения по урегулированию на Украине.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что весь мир устал от темы Украины.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов считает, что на Западе растет усталость от Украины.

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