Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал он.
Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес в июне заявлял, что у Европы нет видения по урегулированию на Украине.
В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что весь мир устал от темы Украины.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов считает, что на Западе растет усталость от Украины.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше