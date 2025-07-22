Израиль пригрозил «заняться» российскими системами ПВО в Иране

Если Россия продолжит оснащать Иран, находящейся в конфликте и Израилем, то Иерусалим «будет решать проблему российского ПВО так же, как это было во время последней войны в Иране», заявил господин Элькин. «Как выяснилось, израильская авиация умеет решать проблему, в том числе российского ПВО. Проверено на практике в том числе во время последней войны в Иране. Мы не хотим этого и всячески просили Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но они были поставлены, и нам пришлось этим заниматься», — рассказал парламентарий.