Из-за туристов растут цены: губернатор рассказал, когда планируется запустить «Карту калининградца»

По словам главы региона, к карте будут подключены все существующие скидки и привилегии. «Это касается скидок в музеях, магазинах, кафе, салонах красоты, — отметил Беспрозванных. — В том числе и скидки на бензин. Это тоже попадёт в единую карту. Сегодня каждый реализует это в своей сети. Далее мы это всё агрегируем и не нужно будет с собой ничего носить. У вас есть платёжная карта, и она отличает вас от других жителей нашего региона, которые приезжают сюда как туристы».