Из-за туристов растут цены: губернатор рассказал, когда планируется запустить «Карту калининградца»

Все технологические работы по созданию «Карты калининградца» планируется завершить до конца 2025 года. Об этом во вторник, 22 июля, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на прямой линии с жителями области.
По словам главы региона, к карте будут подключены все существующие скидки и привилегии. «Это касается скидок в музеях, магазинах, кафе, салонах красоты, — отметил Беспрозванных. — В том числе и скидки на бензин. Это тоже попадёт в единую карту. Сегодня каждый реализует это в своей сети. Далее мы это всё агрегируем и не нужно будет с собой ничего носить. У вас есть платёжная карта, и она отличает вас от других жителей нашего региона, которые приезжают сюда как туристы».
Как подчеркнул Алексей Беспрозванных, туристов в Калининградской области с каждым годом становится всё больше и больше. Они прибывают круглый год.
«За счёт этого и цены на продукты и услуги начинают расти, — отметил губернатор. — Важно, чтобы это не так сильно влияло на наших жителей. Поэтому я и вышел с такой инициативой — сделать “Карту калининградца” для того, чтобы создать особые условия для наших жителей».
Власти Калининградской области принимают заявки от бизнеса для включения в «Карту калининградца».